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180 минут без голов - минское «Динамо» дожало «Пюник»

16 Июля 2024 • 21:00 Комментировать
Пюник
0:1
Динамо Минск
окончен

Подошёл к концу ответный матч первого квалифай-раунда Лиги чемпионов между «Пюником» и минским «Динамо». Как и шесть дней назад, команды не радовали болельщиков забитыми мячами, при этом гости создали побольше моментов.

В конце первого тайма ряд шансов. Трофим Мельниченко с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Дмитрий Подстрелов головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел чуть в сторону от цели. В ответ Давид Давидян разогнал атаку по правой половине поля и, войдя в штрафную площадь, сделал передачу немного назад на Мартима Майю, который плотно пробил в ближний угол ворот, кипер грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. Удалось «Динамо» сразу же провести неплохую контратаку, которая завершилась ударом в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади в исполнении Подстрелова, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

Во втором тайме Лукас Виллела по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, голкипер в прыжке коснулся мяча, а затем уже штанга сыграла за «Динамо». На последних секундах основного времени пенальти назначен в ворота «Пюника» -  Никита Демченко с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, где защитник огрел по ногам Стивена Альфреда, рефери сразу же дал свисток и указал на «точку». Алексей Гаврилович с 11 метров сильно пробил по центру, кипер гадал и прыгнул в правый угол ворот. 0:1, и «Динамо» идет дальше, следующий соперник - «Лудогорец» или батумское «Динамо».

Протокол игры  
Пюник0:1Динамо Минск
  90'Гаврилович Алексей (0:1)
Авакян ХенриВакуленко СергейЖуниньо IIАлемао  57' 60' (Коваленко Михаил Вадимович ( 60') Братков АнтонДжеймс 79' (Карабальо Хосе ( 79') Виллела Лукас 90' (Паредеш Жоау ( 90') Майя МартимОтубанджо Юсуф 46' (Агдон ( 46'  90') Кочук Евгений  88' 90' (Браво Хуан II ( 90') Давидян Давид
Запасные: Бучнев СтаниславВосканян ТаронОганесян АрманУдо СоломонГригорян АртакМалакян ЭдгарМикаэлян Сергей
Лапоухов ФёдорПигас Вадим  12'Политевич Сергей  27'Гаврилович АлексейРайСелява АлександрШколик Игорь 71' (Альфред Стивен ( 71') Демченко Никита Юрьевич  57'Подстрелов Дмитрий 64' (Адеола Раймонд ( 64') Мельниченко Трофим 90' (Быков Артём Геннадьевич ( 90') Жердев Глеб 46' (Педро Игор ( 46'  85')
Запасные: Седько ПавелБахар ИванХващинский ВладимирШимакович ИванАпетенок ПавелКаратай АртёмМихайрин МатвейСоколовский Артём
16 июля. Стадион "Урарту".
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Евро-Футбол.Ру,
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