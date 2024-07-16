180 минут без голов - минское «Динамо» дожало «Пюник»

Подошёл к концу ответный матч первого квалифай-раунда Лиги чемпионов между «Пюником» и минским «Динамо». Как и шесть дней назад, команды не радовали болельщиков забитыми мячами, при этом гости создали побольше моментов.

В конце первого тайма ряд шансов. Трофим Мельниченко с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Дмитрий Подстрелов головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел чуть в сторону от цели. В ответ Давид Давидян разогнал атаку по правой половине поля и, войдя в штрафную площадь, сделал передачу немного назад на Мартима Майю, который плотно пробил в ближний угол ворот, кипер грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. Удалось «Динамо» сразу же провести неплохую контратаку, которая завершилась ударом в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади в исполнении Подстрелова, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

Во втором тайме Лукас Виллела по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, голкипер в прыжке коснулся мяча, а затем уже штанга сыграла за «Динамо». На последних секундах основного времени пенальти назначен в ворота «Пюника» - Никита Демченко с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, где защитник огрел по ногам Стивена Альфреда, рефери сразу же дал свисток и указал на «точку». Алексей Гаврилович с 11 метров сильно пробил по центру, кипер гадал и прыгнул в правый угол ворот. 0:1, и «Динамо» идет дальше, следующий соперник - «Лудогорец» или батумское «Динамо».