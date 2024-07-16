Мбаппе назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о главном фаворите предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

— Фаворит на победу в Лиге чемпионов? «Реал» всегда является фаворитом, — заявил Мбаппе пресс-конференции.

Напомним, подопечные Карло Анчелотти являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов. В финальном матче минувшего розыгрыша «сливочные» одержали победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

В начале июня «Реал» официально объявил о заключении пятилетнего трудового договора с Мбаппе, который покинул французский «ПСЖ» на правах свободного агента.