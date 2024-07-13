Ди Мария рассказал, чем гордится в своей карьере

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о клубах, за которые он выступал. Ди Мария гордится тем, что он всегда был игроком стартового состава.

«Я с удовлетворением говорю себе, что я играл во всех своих клубах. Когда я приехал в «Бенфику», там были отличные игроки, но я нашёл место в составе. Когда приехал в «Реал», там были невероятные звёзды. В итоге я играл даже тогда, когда в команде были Бензема, Бэйл, Роналду… Я нашёл своё место в центре рядом с Модричем и Хаби Алонсо.

То же самое было в «Манчестер Юнайтед» и в «ПСЖ», где были Месси, Мбаппе и Неймар. Я делал свою работу как можно лучше и всегда играл рядом с более статусными игроками. Благодаря своему труду и усилиям, благодаря упорству и тому, что я никогда не сдавался, мне всегда удавалось найти место в стартовом составе», - сказал ди Мария L’Equipe.