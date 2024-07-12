Агуэро включил Месси и Роналду в команду всех времён

Известный в прошлом аргентинский футболист Серхио Агуэро составил свою версию команды всех времён. Агуэро включил в эту команду своего близкого друга Лионеля Месси, но при этом не стал игнорировать Криштиану Роналду, пишет портал Goal.

Команда Агуэро выглядит так: Буффон – Кафу, ван Дейк, Йерро, Роберто Карлос – Хави, Кантона, Месси, Роналду – Роналдо, Марадона.

Команда легенд от Серхио Агуэро выглядит действительно мощно по именам, хотя с таким уклоном на атаку было бы сложно что-то выиграть в футболе.

Напомним, что Агуэро пришлось завершить карьеру в 2021 году из-за проявившихся проблем с сердцем.