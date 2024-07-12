Россия рядом с Украиной: УЕФА показал новый рейтинг стран

На официальном сайте УЕФА в пятницу была обновлена таблица коэффициентов. На первом месте располагается Англия с показателем в 85.732 балла. Вторая строчка у Италии (75.356), а тройку замыкает Испания (70.561).

На четвёртой позиции идёт Германия (67.910), а топ-5 закрывает Франция (55.165).

Россия располагается на 22-й строчке с показателем в 18.299 балла. В последние годы российские клубы из-за санкций не выступали в еврокубках, и УЕФА присуждал России её минимальный рейтинг пятилетки – 4.333 балла.

На одну строчку выше от России находится Украина (20.800 балла), а на одну строчку ниже – Венгрия (17.375).