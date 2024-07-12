УЕФА обновил рейтинг клубов: «Реал» - на втором месте

В пятницу на официальном сайте УЕФА был обновлён клубный рейтинг. Как и в случае с ассоциациями, рейтинг представляет собой количество очков, которое команды набрали за последние пять еврокубковых сезонов.

На первом месте рейтинга располагается «Манчестер Сити» - у чемпиона Англии 123 балла. Второе место у «Реала», выигравшего последний сезон Лиги чемпионов. «Сливочные» имеют 119 очков в активе. Топ-3 замыкает «Бавария» с показателем в 108 баллов.

Дальше в десятке идут «Ливерпуль» (96 баллов), «Рома» (90), «ПСЖ» (85), «Вильярреал» (82), «Боруссия» Дортмунд (79), «Челси» (79) и «Интер» (76).