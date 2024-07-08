Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились

Каждую неделю авторитетный портал Goal обновляет свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» в 2024 году. В понедельник вышла новая версия рейтинга, и впервые за долгое время мы увидели изменение в верхней его части.

На первое место вырвался полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. А вот его одноклубник Винисиус Жуниор после провала сборной Бразилии на Кубке Америки опустился на вторую строчку. В топ-3 поднялся Килиан Мбаппе.

Дальше в топ-10 идут Родри, Гарри Кейн, Тони Кроос, Фил Фоден, Флориан Вирц, Дани Карвахаль и Лаутаро Мартинес.

Лионель Месси опустился с 15-й позиции на 16-ю, то есть его шансы на девятый «Золотой мяч» в карьере снизились.

Отметим, что в рейтинг из 20 игроков ворвался Коди Гакпо, который блистает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов. Гакпо – на 19-й строчке рейтинга.