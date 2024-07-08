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Лига чемпионов

«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25

08 Июля 2024 • 15:30 Комментировать

Совсем недавно стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать в России все еврокубковые турниры. Контракт рассчитан на 3 года. Поговорим о том, какие перемены ждут любителей европейского футбола.

Футбол теперь можно смотреть только в Интернете

Впервые Лига чемпионов уходит с федерального канала и перебирается в Интернет. В своём официальном заявлении «Матч ТВ» сообщил, что не может позволить себе траты, которые не приблизятся к окупаемости. Вероятно, проблемой стало то, что владелец прав (казахстанская компания Quest Media) хотел вместе с трансляциями включить рекламу букмекера. А это породило бы конфликт интересов букмекеров и серьёзно снизило бы прибыль самого канала. Okko же, вероятно, готов пойти на эти условия.

Интересно, что есть вероятность, что зрители всё-таки увидят Лигу чемпионов на телевидении. Согласно политике УЕФА один-два матча в неделю должны быть показаны на федеральном телевидении. При этом совсем не обязательно, что это будет «Матч ТВ», скорее наоборот, учитывая некоторые пикировки между каналами во время Евро. У Okko есть право решать, что делать с требованиями УЕФА, если, конечно, оно будет распространяться на Россию.

Сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в новом сезоне

Российскому зрителю будет непривычно и дико платить за просмотр футбольных матчей. Однако, от этого не уйдёшь, ведь Россия оставалась одной из немногих стран, где любители футбола смогли смотреть матчи еврокубков бесплатно. Итак, сколько стоит просмотр еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций) в сезоне-2024/25? Уже в августе сыграет «Реал» с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Эту игру будет показывать Okko. Отвечая на вопрос, сколько же будет стоить просмотр Лиги чемпионов и остальных ответ таков: по подписке за 199 рублей любители футбола смогут следить за матчами еврокубков. 

Как смотреть еврокубки в новом сезоне? На официальном сайте онлайн-кинотеатра Okko можно приобрести подписку сначала пробную (на 14 дней за 1 рубль). Если пользователю понравится, то в том же разделе, который расположен на главной странице можно оформить ту подписку, необходимую вам. 

Как смотрят еврокубки в Европе

В теории «Матч ТВ» и Okko вообще могли бы поделить игры еврокубков, как это случилось с чемпионатом Европы. В некоторых странах так и происходит. Например, в Ирландии Лига чемпионов показывается аж на четырёх каналах, хотя бывают и эксклюзивные права, как, например, в Польше. Интересно устроена система показа еврокубков в Чехии. Игры чешских клубов показываются на государственном спортивном канале, там же показывается Лига чемпионов, начиная с 1/4 финала, групповой этап и другие еврокубки показываются на платном канале.

Тенденция развития трансляций понятна: чтобы смотреть футбол в полном объёме, нужно платить. К слову, так было и во времена, когда еврокубки транслировал «Матч ТВ». Для просмотра большей части игр еврокубков нужно было оформлять подписку на платные каналы холдинга. Теперь аудитория еврокубков перекочует в Okko.

Сколько стоит просмотр футбола в других странах

В Англии любители футбола смотрят практически все матчи за оплату. Но есть в стране холдинг BT, который бесплатно транслирует 38 матчей в сезоне.

Если же болельщик хочет следить за всеми матчами АПЛ (около 116 матчей), Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, то ему придётся заплатить около 4 000 рублей в месяц.

В Италии существует национальный телеканал по примеру «Матч ТВ», который транслирует игры внутреннего чемпионата. Но еврокубки транслируются на телеканале Sky Italia, стоимость просмотра международных клубных турниров равен 2 600 рублей в месяц.

В Испании существует давняя проблема телетрансляций. Кроме матча «Реал» - «Барселона» больше заработать на матчах в Ла Лиге представляется невозможным. Пока бюджет грандов пухнет, остальные клубы ищут, как заработать.

Испанцы не любят раскрывать подобные вещи, но уже известно, что гражданин Испании платит около 2 500 рублей в месяц.

Сможет ли Okko обеспечить комфортный просмотр матчей

На данный момент самой большой проблемой ухода еврокубков с «Матч ТВ» видится в том, что они переходят в онлайн-кинотеатр. Автоматически отсекается аудитория, не имеющая дома стабильного Интернета, а она существует, хоть и небольшая. Кроме того, Okko ещё со времён трансляции АПЛ нередко допускал серьёзные сбои, случалось это и на трансляциях Ла Лиги, в том числе игры «Реал» – «Барселона», да и матч Португалия – Франция смогли посмотреть не все из-за перебоев в веб-версии кинотеатра. Okko раз за разом приносит извинения, но они едва ли интересны тем, кто столкнулся с трудностями при просмотре игры. Именно над техническим аспектом сервису нужно особенно поработать, чтобы не столкнуться с массовой критикой.

В остальном же Okko действительно может предложить качественный контент: выбор звуковой дорожки, в том числе и интершум, развлекательные и аналитические передачи, студии и обзоры игр. Без сомнения, будут привлечены и новые комментаторы, так что стоит ждать интригующих переходов и появления новых лиц. Редакция Okko доказала, что умеет справляться с производством контента, лишь бы не подвела техническая часть.

Okko уже пообещал не повышать цену на подписки, и, вероятно, компания сохранит за собой показ Ла Лиги. Так или иначе, футбольные трансляции повсеместно уже давно стали платным развлечением, теперь это явление расширяется и в России. Самое главное, чтобы в руководстве компании понимали, что ожидания от платного контента по умолчанию выше, чем от бесплатного, и им необходимо соответствовать.

Сергей Румянцев

 


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