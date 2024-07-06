Назван лучший пенальтист в футболе: Роналду – на восьмом месте

На страницах InsideSport был опубликован рейтинг лучших пенальтистов в футболе. Этот рейтинг был составлен на основе такого простого показателя, как процент реализации одиннадцатиметровых ударов.

На первом месте рейтинга расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, его процент реализации составил 91,1%. Вторая позиция у Роберта Левандовски из «Барселоны» - 89,53%. Тройку замкнул Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» - 89,47%.

Дальше в топ-10 идут Серхио Рамос (86.48%), Гарри Кейн (86.41%), Ромелу Лукаку (85.71%), Жоржиньо (85.51%), Криштиану Роналду (84.73%), Чиро Иммобиле (82.6%) и Карим Бензема (82%).