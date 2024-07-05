Кака объяснил, почему Неймар не выигрывал «Золотой мяч»

Известный в прошлом футболист национальной сборной Бразилии Кака высказался о том, почему Неймар не выигрывал «Золотой мяч» в своей карьере.

«Неймар не выигрывал «Золотой мяч», потому что он не выигрывал трофей Лиги чемпионов как главный игрок своей команды. Когда «Барселона» выиграла требл в сезоне 2014/2015, у них выделялся Месси. Если бы «ПСЖ» в 2020 году обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов, то Неймар, вероятно, получил бы «Золотой мяч» за тот год», - слова Кака приводит Globo Esporte.

Напомним, что в 2020 году в финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» с минимальным счётом 1:0.

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