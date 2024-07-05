Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Лига чемпионов

УЕФА выдвигал «Матч ТВ» «неприемлемые условия»

05 Июля 2024 • 17:33 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» в следующем сезоне не будет показывать матчи Лиги чемпионов и других еврокубковых турниров. В пресс-службе канала сообщили «РБК-Спорт», что выдвигаемые со стороны УЕФА условия были неприемлемыми.

В «Матч ТВ» отметили, что канал не может позволить себе затраты, которые не окупятся. Речь идёт о десятках миллионов евро.

Ранее было объявлено о том, что матчи еврокубковых турниров, включая Лигу чемпионов, будет показывать Okko.

Добавим, что в следующем сезоне Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Вместо групповой стадии будет единая лига с 36 командами.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Матч ТВ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
17:33 · Лига чемпионов
УЕФА выдвигал «Матч ТВ» «неприемлемые условия»
02 Июля
23:03 · Лига чемпионов
Назван лучший атакующий игрок из Испании в истории: Рауль на 2-м месте, ди Стефано – 6-й 4
16:34 · Лига чемпионов
«Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене
01:16 · Лига чемпионов
Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й 10
01 Июля
15:30 · Лига чемпионов
Названы главные фавориты на «Золотой мяч»: Месси остаётся на 15-м месте, шансы Ямаля выросли
29 Июня
20:06 · Лига чемпионов
«Барселона» просит УЕФА закрыть глаза на одно из правил 1
28 Июня
19:36 · Лига чемпионов
Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й 2
24 Июня
15:14 · Лига чемпионов
Названы фавориты на «Золотой мяч»: Ямаль ворвался в список, Месси – на 15-м месте 6
21 Июня
19:13 · Лига чемпионов
Роналду назван лучшим атакующим игроком в истории Европы, Кройф – второй, а ван Бастен – лишь шестой
19 Июня
14:52 · Лига чемпионов
Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов
18 Июня
23:55 · Франция. Лига 1
​«Брест» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Генгаме
16:00 · Лига чемпионов
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты 3
16 Июня
15:34 · Лига чемпионов
Экс-судья Эвребе: «ВАР помог бы мне в некоторых матчах матча «Челси» - «Барселона» 2
14:31 · Лига чемпионов
Джан — о поражении в финале Лиги чемпионов: «Это стало для меня тяжёлым ударом» 1
15 Июня
15:15 · Испания. Ла Лига
Бывший форвард «Байера» оценил желание «Реала» доминировать на международной арене эксклюзив
Все новости
Рекомендуем