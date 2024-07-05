УЕФА выдвигал «Матч ТВ» «неприемлемые условия»

Телеканал «Матч ТВ» в следующем сезоне не будет показывать матчи Лиги чемпионов и других еврокубковых турниров. В пресс-службе канала сообщили «РБК-Спорт», что выдвигаемые со стороны УЕФА условия были неприемлемыми.

В «Матч ТВ» отметили, что канал не может позволить себе затраты, которые не окупятся. Речь идёт о десятках миллионов евро.

Ранее было объявлено о том, что матчи еврокубковых турниров, включая Лигу чемпионов, будет показывать Okko.

Добавим, что в следующем сезоне Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Вместо групповой стадии будет единая лига с 36 командами.