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Назван лучший атакующий игрок из Испании в истории: Рауль на 2-м месте, ди Стефано – 6-й

02 Июля 2024 • 23:03 Комментировать (1)

Эксперты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола занимательными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших атакующих футболистов из Испании в истории.

Первое место занял экс-игрок «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья. На второй позиции оказался Рауль, а тройку замкнул Фернандо Торрес.

Дальше в топ-10 идут Франсиско Хенто, Тельмо Сарра, Альфредо ди Стефано, Эмилио Бутрагеньо, Альваро Мората, Фернандо Морьентес и Амансио Амаро.

Добавим, что сборная Испании в пятницу проведёт матч 1/4 финала чемпионата Европы против Германии. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рауль Давид Вилья Фернандо Торрес Сборная Испании Рауль Гонсалес Альфредо Ди Стефано Альваро Мората ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Июля 2024 в 23:17
ай какая-та с.аная шмилья - ваще ни о чем впрочем как и торрес.. факто-с..
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