Назван лучший атакующий игрок из Испании в истории: Рауль на 2-м месте, ди Стефано – 6-й

Эксперты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола занимательными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших атакующих футболистов из Испании в истории.

Первое место занял экс-игрок «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья. На второй позиции оказался Рауль, а тройку замкнул Фернандо Торрес.

Дальше в топ-10 идут Франсиско Хенто, Тельмо Сарра, Альфредо ди Стефано, Эмилио Бутрагеньо, Альваро Мората, Фернандо Морьентес и Амансио Амаро.

Добавим, что сборная Испании в пятницу проведёт матч 1/4 финала чемпионата Европы против Германии. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.