«Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Украинский «Шахтёр» объявил о том, что домашние матчи Лиги чемпионов сезона 2024/2025 команда будет проводить в Гельзенкирхене. Как известно, «горняки» в следующем сезоне выступят в основной стадии главного клубного турнира Европы. Формат будет другим, и теперь вместо группового этапа будет единая лига с 36 командами. Каждая из них проведёт по восемь матчей с разными соперниками.

Таким образом, «Шахтёр» проведёт в Гельзенкирхене четыре домашних матча следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Стоит добавить, что жеребьёвка основной стадии Лиги чемпионов пройдёт 29 августа.