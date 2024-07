Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й

Эксперты из Four Four Two не устают публиковать интересные рейтинги. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших исполнителей штрафных ударов в истории.

На первом месте располагается экс-игрок «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, чьи удары со штрафных восхищали многих. Второе место у Рональда Кумана, а тройку замыкает Синиша Михайлович.

На четвёртой позиции оказался Зико, а пятым идёт Лионель Месси. Дальше в топ-10 идут Диего Марадона, Сюнсуке Накамура, Алессандро дель Пьеро, Дэвид Бекхэм и Роналдиньо.

Криштиану Роналду, у которого никак не получается забить со штрафного на Евро-2024, располагается на 19-й позиции рейтинга.