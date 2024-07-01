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Названы главные фавориты на «Золотой мяч»: Месси остаётся на 15-м месте, шансы Ямаля выросли

01 Июля 2024 • 15:30 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован новый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

В топ-4 этого рейтинга не произошло изменений: первое место у Винисиуса Жуниора, второе – у Джуда Беллингем, третье – у Тони Крооса, а четвёртое – у Килиана Мбаппе. На пятую позицию поднялся хавбек сборной Испании Родри.

Дальше в топ-10 идут Гарри Кейн, Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Фил Фоден и Антонио Рюдигер.

Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», по-прежнему занимает 15-е место. Эрлинг Холанн остаётся на 12-й позиции.

Отметим, что Ламин Ямаль поднялся на 16-е место. В топ-20 ворвались Гранит Джака (19-е место) и Марсель Забитцер (20-е место).

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.

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