Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших голкиперов в мире. Первое место занял Алиссон, который выступает за «Ливерпуль» и национальную сборную Бразилии. На второй строчке располагается другой бразилец из Английской премьер-лиги – Эдерсон из «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает страж ворот «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.

Дальше в топ-10 идут Майк Меньян, Мануэль Нойер, Джанлуиджи Доннарумма, Ян Облак, Эмилиано Мартинес, Янн Зоммер и Георгий Мамардашвили.

Стоит сказать, что располагающийся на десятой строчке Мамардашвили показывает отличную игру за сборную Грузии на Евро-2024.