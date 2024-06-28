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Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й

28 Июня 2024 • 19:36 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших голкиперов в мире. Первое место занял Алиссон, который выступает за «Ливерпуль» и национальную сборную Бразилии. На второй строчке располагается другой бразилец из Английской премьер-лиги – Эдерсон из «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает страж ворот «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.

Дальше в топ-10 идут Майк Меньян, Мануэль Нойер, Джанлуиджи Доннарумма, Ян Облак, Эмилиано Мартинес, Янн Зоммер и Георгий Мамардашвили.

Стоит сказать, что располагающийся на десятой строчке Мамардашвили показывает отличную игру за сборную Грузии на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Ян Облак Эмилиано Мартинес Джанлуиджи Доннарумма Эдерсон Мораес Майк Меньян Янн Зоммер Алиссон Бекер Георгий Мамардашвили ещё теги
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Сегодня, 28 Июня
19:36 · Лига чемпионов
Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й
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