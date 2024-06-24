Названы фавориты на «Золотой мяч»: Ямаль ворвался в список, Месси – на 15-м месте

На страницах портала Goal был опубликован обновлённый рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году.

На первом месте рейтинга остаётся нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На позициях со второго по четвёртую тоже без изменений – на них располагаются Джуд Беллингем, Тони Кроос и Килиан Мбаппе.

Флориан Вирц из «Байера» и сборной Германии поднялся на пятое место. В топ-10 также входят Гарри Кейн, Фил Фоден, Родри, Джамал Мусиала и Родриго.

Эрлинг Холанн опустился уже на 12-е место, Лионель Месси по-прежнему 15-й. В список ворвался Ламин Ямаль – он располагается на 20-й строчке.