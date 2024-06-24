Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Лига чемпионов

Названы фавориты на «Золотой мяч»: Ямаль ворвался в список, Месси – на 15-м месте

24 Июня 2024 • 15:14 Комментировать (2)

На страницах портала Goal был опубликован обновлённый рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году.

На первом месте рейтинга остаётся нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На позициях со второго по четвёртую тоже без изменений – на них располагаются Джуд Беллингем, Тони Кроос и Килиан Мбаппе.

Флориан Вирц из «Байера» и сборной Германии поднялся на пятое место. В топ-10 также входят Гарри Кейн, Фил Фоден, Родри, Джамал Мусиала и Родриго.

Эрлинг Холанн опустился уже на 12-е место, Лионель Месси по-прежнему 15-й. В список ворвался Ламин Ямаль – он располагается на 20-й строчке.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Родриго Лионель Месси Тони Кроос Золотой Мяч Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Фил Фоден Родри Эрнандес Флориан Вирц Джамал Мусиала Джуд Беллингем Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
24 Июня 2024 в 15:21
какой бы список ни был - ЗМ все равно отдадут Месси )))))))
Cruyff
24 Июня 2024 в 15:16
бредовый ЗМ
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Первая команда вылетела с Евро-2024 Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Месси: Я не такой, как Роналду Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Байер может перейти в АПЛ
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Турция - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июня
15:14 · Лига чемпионов
Названы фавориты на «Золотой мяч»: Ямаль ворвался в список, Месси – на 15-м месте 2
21 Июня
19:13 · Лига чемпионов
Роналду назван лучшим атакующим игроком в истории Европы, Кройф – второй, а ван Бастен – лишь шестой
19 Июня
14:52 · Лига чемпионов
Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов
18 Июня
23:55 · Франция. Лига 1
​«Брест» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Генгаме
16:00 · Лига чемпионов
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты 2
16 Июня
15:34 · Лига чемпионов
Экс-судья Эвребе: «ВАР помог бы мне в некоторых матчах матча «Челси» - «Барселона» 2
14:31 · Лига чемпионов
Джан — о поражении в финале Лиги чемпионов: «Это стало для меня тяжёлым ударом» 1
15 Июня
15:15 · Испания. Ла Лига
Бывший форвард «Байера» оценил желание «Реала» доминировать на международной арене эксклюзив
09:32 · Лига чемпионов
Сын Месси назвал самый красивый гол своего отца 1
13 Июня
16:08 · Лига чемпионов
Бэйл назвал скрытое преимущество «Реала» в Лиге чемпионов 1
13:07 · Лига чемпионов
Сколари выбрал одного игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
08:03 · Лига чемпионов
«Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов 2
12 Июня
04:50 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Карвахаль плакал весь сезон – он хотел получить награду игроку матча в Лиге чемпионов»
01:17 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Меня не пугает «Реал» с Мбаппе»
11 Июня
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Дубль в ворота «Баварии» – главный момент в моей карьере»
Все новости
Рекомендуем