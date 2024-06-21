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Роналду назван лучшим атакующим игроком в истории Европы, Кройф – второй, а ван Бастен – лишь шестой

21 Июня 2024 • 19:13 Комментировать

На страницах GiveMeSport был опубликован рейтинг лучших атакующих игроков в истории среди европейцев. Первое место в этом рейтинге занял нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

На второй строчке расположился легендарный нидерландец Йохан Кройф, а тройку замкнул экс-игрок «Реала» Альфредо ди Стефано.

Дальше в топ-10 идут такие футболисты: Герд Мюллер, Ференц Пушкаш, Марко ван Бастен, Эйсебиу, Тьерри Анри, Джимми Гривз и Уэйн Руни.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии на чемпионате Европы. В субботу, 22 июня, команда сыграет против Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
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