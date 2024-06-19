Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

В среду состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Так, своего соперника узнал «Фенербахче» Жозе Моуринью – турки сыграют против «Лугано». Другую пару в этом пути составили киевское «Динамо» и сербский «Партизан». Полные результаты жеребьёвки приводим ниже.

Путь представителей лиг

"Лугано" (Швейцария) - "Фенербахче" (Турция);

"Динамо" Киев (Украина) - "Партизан" (Сербия).

Путь чемпионов:

"Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Батуми (Грузия) / "Динамо" Минск (Беларусь) - "Пюник" (Армения)

АПОЭЛ (Кипр) / "Ордабасы" (Казахстан) - "Петрокуб" (Молдова);

"Ференцварош" (Венгрия) / ТНС (Уэльс) - "Дечич" (Черногория);

ПАОК (Греция) / "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Эгнатия" (Албания);

"Буде-Глимт" (Норвегия) / РФШ (Латвия) - "Ларн" (Северная Ирландия);

"Мальме" (Швеция) / "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Дифферданж" (Люксембург);

"Викингур" (Исландия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / "Спарта" Прага (Чехия);

"Балкани" (Косово) - "СО Санта-Колома" (Андорра) / "Митьюлланд" (Дания);

"Флора" (Эстония) - "Целе" (Словения) / "Слован" (Словакия) - "Струга" (Северная Македония);

"Паневежис" (Литва) - ХИК (Финляндия) / "Ягеллония" (Польша);

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Карабах" (Азербайджан);

"Виртус" (Сан-Марино) - ФКСБ (Румыния) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

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Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 23 и 24 июля, а ответные – 30 и 31 июля.