Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты

Во вторник состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Результаты приводим ниже.

«Слован» (Словакия) – «Струга» (Северная Македония);

ТНС (Уэльс) – «Дечич» (Черногория);

«Борац» (Босния и Герцеговина) – «Эгнатия» (Албания);

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);

«Балкани» (Косово) – «СО Санта-Колома» (Андорра);

«Флора» (Эстония) – «Целе» (Словения);

«Клаксвик» (Фарерские острова) – «Дифферданж» (Люксембург);

«Паневежис» (Литва) - ХИК (Финляндия);

РФС (Латвия) – «Ларн» (Северная Ирландия);

«Викингур» (Исландия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Виртус» (Сан-Марино) - ФКСБ (Румыния);

«Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Батуми (Грузия);

«Ордабасы» (Казахстан) – «Петрокуб» (Молдова);

«Динамо» Минск (Беларусь) – «Пюник» (Армения).

Первые матчи пройдут 9 и 10 июля, а ответные – 16 и 17 июля.