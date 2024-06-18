Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты

Во вторник состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Результаты приводим ниже.
«Слован» (Словакия) – «Струга» (Северная Македония);
ТНС (Уэльс) – «Дечич» (Черногория);
«Борац» (Босния и Герцеговина) – «Эгнатия» (Албания);
«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
«Балкани» (Косово) – «СО Санта-Колома» (Андорра);
«Флора» (Эстония) – «Целе» (Словения);
«Клаксвик» (Фарерские острова) – «Дифферданж» (Люксембург);
«Паневежис» (Литва) - ХИК (Финляндия);
РФС (Латвия) – «Ларн» (Северная Ирландия);
«Викингур» (Исландия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
«Виртус» (Сан-Марино) - ФКСБ (Румыния);
«Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Батуми (Грузия);
«Ордабасы» (Казахстан) – «Петрокуб» (Молдова);
«Динамо» Минск (Беларусь) – «Пюник» (Армения).
Первые матчи пройдут 9 и 10 июля, а ответные – 16 и 17 июля.
Бан пользователя