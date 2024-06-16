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Лига чемпионов

Экс-судья Эвребе: «ВАР помог бы мне в некоторых матчах матча «Челси» - «Барселона»

16 Июня 2024 • 15:34 Комментировать

Бывший футбольный арбитр Том Хеннинг Эвребе высказался о системе ВАР в футболе. Эвребе известен главным образом по спорным решениям в матче Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» в 2009 году.

«У меня двойственное отношение к новым технологиям. При правильном использовании ВАР может быть полезным, но всё чаще мы видим ситуации, когда технологии имеют приоритет. Чтобы делать выводы, нужно больше времени. Есть клубы, которым не нравится ВАР, потому что он сильно замедляет игру.

Я за ВАР или против ВАР? Я не уверен. ВАР помог бы мне в некоторых моментах матча между «Челси» и «Барселоной», но решения судей продолжают оставаться обсуждаемыми даже с ВАР», - цитирует Эвребе Relevo.

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