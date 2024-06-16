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Лига чемпионов

Джан — о поражении в финале Лиги чемпионов: «Это стало для меня тяжёлым ударом»

16 Июня 2024 • 14:31 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, в решающем поединке «шмели» проиграли «сливочным» со счетом 0:2.

— Поражение в финале стало для меня тяжелым ударом. Судя по тому, как мы играли, мы заслуживали победу, — приводит слова Джана журналист Максимилиан Кох.

В минувшем сезоне 30-летний Джан принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

По итогам чемпионата Германии – 2023/24 «Боруссия» финишировала на пятой позиции в турнирной таблице.

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