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Лига чемпионов

Сын Месси назвал самый красивый гол своего отца

15 Июня 2024 • 09:32 Комментировать (1)

Тьяго Месси, старший сын звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, назвал лучший гол в карьере отца.

«Самый красивый гол моего отца? Это мяч головой в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», - передает слова мальчика газета Marca.

Поединок между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоялся в сезоне-2008/2009. В том финале каталонская команда отпраздновала победу со счетом 2:0.

В настоящий момент Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата МЛС 36-летний форвард провел 12 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Тьяго Месси
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
15 Июня 2024 в 09:45
Знает толк кого троллить.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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