Сын Месси назвал самый красивый гол своего отца

Тьяго Месси, старший сын звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, назвал лучший гол в карьере отца.

«Самый красивый гол моего отца? Это мяч головой в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», - передает слова мальчика газета Marca.

Поединок между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоялся в сезоне-2008/2009. В том финале каталонская команда отпраздновала победу со счетом 2:0.

В настоящий момент Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата МЛС 36-летний форвард провел 12 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью ассистами.