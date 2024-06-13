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Лига чемпионов

Бэйл назвал скрытое преимущество «Реала» в Лиге чемпионов

13 Июня 2024 • 16:08 Комментировать
Боруссия Д
0:2
Реал Мадрид

В начале лета «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз в истории. По словам бывшего футболиста команды Гарета Бэйла, количество выигранных кубков европейских чемпионов является скрытым преимуществом «сливочных».

«Много побед в Лиге чемпионов облегчает финалы, ты не чувствуешь давления. Я помню, как после финала в 2018 году разговаривал с Лалланой из «Ливерпуля». Он сказал, что они всю ночь не спали и нервничали. А для нас это был просто очередной финал. Это даёт нам преимущество», - слова Бэйла приведены на Reddit.

Напомним, что в последнем финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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