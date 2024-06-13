Сколари выбрал одного игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Известный тренер Луис Фелипе Сколари выбрал одного футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч». По мнению экс-тренера сборной Бразилии, награду заслуживает нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

«Винисиус действительно заслуживает «Золотой мяч». Если бы я мог выбрать одного футболиста для этой награды, я выбрал бы Винисиуса», - слова Сколари приводит Marca со ссылкой на Winwin.

Напомним, что Винисиус провёл отличный сезон на клубном уровне. «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а ещё раньше стал победителем Суперкубка Испании. Именно Винисиуса сейчас считают фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».