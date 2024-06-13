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Лига чемпионов

«Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов

13 Июня 2024 • 08:03 Комментировать (1)

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кого поддерживал в недавнем финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«За кого я болел в финале? Конечно, мои симпатии были на стороне «Боруссии». Я ведь болельщик «Барселоны». Если бы «сине-гранатовые» вышли в финал, то фанаты «Реала» тоже поддерживали бы соперника. Так бывает в футболе», - передает слова аргентинского футболиста ESPN AR.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». Мадридский гранд одержал победу со счетом 2:0 и стал 15-кратным триумфатором престижного турнира.

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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
13 Июня 2024 в 08:30
зато честно..))
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