«Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кого поддерживал в недавнем финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
«За кого я болел в финале? Конечно, мои симпатии были на стороне «Боруссии». Я ведь болельщик «Барселоны». Если бы «сине-гранатовые» вышли в финал, то фанаты «Реала» тоже поддерживали бы соперника. Так бывает в футболе», - передает слова аргентинского футболиста ESPN AR.
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». Мадридский гранд одержал победу со счетом 2:0 и стал 15-кратным триумфатором престижного турнира.
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