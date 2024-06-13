«Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов

«За кого я болел в финале? Конечно, мои симпатии были на стороне «Боруссии». Я ведь болельщик «Барселоны». Если бы «сине-гранатовые» вышли в финал, то фанаты «Реала» тоже поддерживали бы соперника. Так бывает в футболе», - передает слова аргентинского футболиста ESPN AR.