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Федерико Вальверде сделал татуировку в честь победы «Реала» в Лиге чемпионов

10 Июня 2024 • 18:47 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде сделал новую татуировку.

25-летний футболист набил себе на ноге надпись: «Paris 22, London 24». Стоит сказать, что именно в 2022-м и в 2024 году Вальверде вместе с «Реалом» выходил в финал Лиги чемпионов. В обоих матчах «сливочные» оказались победителями. В Париже «Реал» с минимальным счетом обыграл «Ливерпуль» (1:0), а в Лондоне была повержена дортмундская «Боруссия» (2:0).

В сезоне-2023/24 Вальверде провел 54 матча во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив восемь результативных передач.

Контракт уругвайца с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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