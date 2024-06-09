Забитцер рассказал об ощущениях после финала Лиги чемпионов

Хавбек дортмундской «Боруссии» и сборной Австрии Марсель Забитцер высказался о своих ощущениях после финала Лиги чемпионов.

«Я очень хотел выиграть матч и забрать этот трофей. Вот почему мне было так тяжело, и я много думал об этом в последующие ночи. Я много думал и понял, что был не на том ментальном уровне. Сейчас нахожусь в процессе принятия этого», — цитирует игрока SER.

Стоит напомнить, что финал Лиги чемпионов состоялся в прошлую субботу, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этом матче мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.