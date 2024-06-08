Тебас - о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов»

«Добиться победы в Лиге чемпионов очень непросто. Вы посмотрите, какие клубы там выступают. Но «Реал» очень часто выигрывает этот турнир благодаря своему ДНК и футболистам. Для меня это большое противоречие, «Реал» наоборот должен выступать за этот турнир и защищать его», - передает слова руководителя газета Marca.