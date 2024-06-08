Тебас - о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о намерении руководства мадридского «Реала» запустить Суперлигу Европы.
«Добиться победы в Лиге чемпионов очень непросто. Вы посмотрите, какие клубы там выступают. Но «Реал» очень часто выигрывает этот турнир благодаря своему ДНК и футболистам. Для меня это большое противоречие, «Реал» наоборот должен выступать за этот турнир и защищать его», - передает слова руководителя газета Marca.
В финальном матче сезона-2023/2024 Лиги чемпионов «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти победили со счетом 2:0 и выиграли 15-й кубок ЛЧ.
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