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Лига чемпионов

Тебас - о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов»

08 Июня 2024 • 07:19 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о намерении руководства мадридского «Реала» запустить Суперлигу Европы.

«Добиться победы в Лиге чемпионов очень непросто. Вы посмотрите, какие клубы там выступают. Но «Реал» очень часто выигрывает этот турнир благодаря своему ДНК и футболистам. Для меня это большое противоречие, «Реал» наоборот должен выступать за этот турнир и защищать его», - передает слова руководителя газета Marca.

В финальном матче сезона-2023/2024 Лиги чемпионов «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти победили со счетом 2:0 и выиграли 15-й кубок ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас
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