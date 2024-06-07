Назван самый популярный клуб мира в соцсетях: «Манчестер Юнайтед» – в тройке

Специалисты из CIES Football Observatory проанализировали социальные сети и выяснили, какой футбольный клуб является самым популярным в мире, исходя из количества подписчиков.

На первом месте ожидаемо оказался «Реал» с показателем в 410,9 миллиона подписчиков. Второе место у «Барселоны», каталонский клуб имеет 360,7 миллиона подписчиков. Топ-3 замыкает «Манчестер Юнайтед», который может похвастаться показателем в 216,3 миллиона подписчиков.

В десятку также входят «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «Арсенал».

Напомним, что «Реал недавно выиграл Лигу чемпионов.