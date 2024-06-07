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Черчесов высказался об Анчелотти после победы «Реала» в Лиге чемпионов

07 Июня 2024 • 12:07 Комментировать

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти ещё как игрок дважды выиграл ЛЧ. Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам», - высказался российский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Анчелотти привел «королевский» клуб к победам в чемпионате Испании и Лиге чемпионов УЕФА. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.

Черчесов рассказал, кто лучший тренер России - это не Карпин

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Станислав Черчесов ещё теги
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