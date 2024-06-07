Нагельсманн: «Рюдигер и Кроос не праздновали победу в Лиге чемпионов слишком бурно»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о готовности Антонио Рюдигера и Тони Крооса в преддверии чемпионата Европы.

В прошлую субботу оба футболиста стали победителями Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» – в финале была обыграна дортмундская «Боруссия» (2:0). По словам Нагельсманна, празднования не сказались на форме двух ключевых игроков немецкой национальной команды.

«Рюдигер и Кроос – настоящие профессионалы, они праздновали не так уж много. Антонио – лидер обороны, он полон желания защищать ворота. Тони необходимо лучше готовить атаки для наших нападающих, хотя в матче со сборной Украины атака тоже показала себя неплохо», – цитирует Bayern & Germany рулевого сборной Германии.