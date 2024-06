Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте

Эксперты из Four Four Two продолжают радовать любителей спорта номер один разнообразными рейтингами. На этот раз был опубликован рейтинг лучших футболистов, выступающих на позиции центрального полузащитника.

На первой позиции располагается Илкай Гюндоган из «Барселоны». Вторым идёт представитель «Манчестер Сити» Бернарду Силва, а тройку замыкает молодой и перспективный каталонец Педри.

Дальше в топ-10 идут Федерико Вальверде, Уоррен Заир-Эмери, Алексис Макаллистер, Гранит Джака, Лука Модрич, Гави и Тони Кроос.

Ранее был обнародован рейтинг лучших центральных нападающих в мире.