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Назван лучший левый вингер в мире: Хвича – в топ-3

06 Июня 2024 • 16:14 Комментировать

Эксперты из Four Four Two продолжают радовать читателей занимательными рейтингами. На этот раз они составили рейтинг лучших левых вингеров в мире на сегодняшний день. Первое место занял Винисиус Жуниор из «Реала», который считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

На второй позиции располагается Рафаэл Леау из «Милана», а тройку замыкает поигравший в Российской премьер-лиге Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи».

В топ-10 также входят Жереми Доку, Габриэль Мартинелли, Кингсли Коман, Микель Оярсабаль, Нико Уильямс, Луис Диас и Энтони Гордон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Наполи Винисиус Жуниор Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау ещё теги
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