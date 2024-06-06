Стало известно, когда будут объявлены претенденты на «Золотой мяч»

Названа дата представления претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

Номинанты на самую престижную индивидуальную награду будут объявлены 4 сентября.

Ранее авторитетный портал Goal назвал своих фаворитов на получение «Золотого мяча». Источник считает, что наибольшие шансы на победу у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В топ-3 находятся еще два игрока «сливочных» — полузащитники Джуд Беллингем и Тони Кроос.

Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал действующий нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.