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Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте

06 Июня 2024 • 14:23 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших центральных нападающих мира. Первое место в этом рейтинге занял Гарри Кейн, который прошлым летом перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию». Первый сезон англичанина в Германии получился бестрофейным, но при этом Кейн наколотил 44 гола в 45 официальных играх.

На второй позиции – Килиан Мбаппе, который на днях был объявлен футболистом «Реала». Топ-3 замыкает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Дальше в десятке идут Виктор Осимхен, Александр Исак, Лаутаро Мартинес, Сон Хын Мин, Виктор Дьёкереш, Олли Уоткинс и Рандаль Коло-Муани.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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