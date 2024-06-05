Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о недавнем финале Лиги чемпионов.

Место в воротах «сливочных» в поединке с дортмундской «Боруссией» занял Тибо Куртуа, почти весь сезон отсутствовавший из-за травмы. Коллектив Карло Анчелотти одержал победу (2:0), а бельгийцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

«Мои ощущения после объявления о выходе Куртуа в старте? Конечно, было не очень приятно. Но у меня получилось не думать об этом слишком много. Моя семья помогла мне справиться с этим. Кроме того, у меня была температура», – цитирует Madrid Xtra Лунина, пропустившего десять голов в восьми матчах Лиги чемпионов.