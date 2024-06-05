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Лига чемпионов

Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы

05 Июня 2024 • 17:51 Комментировать (1)

В среде футбольных болельщиков и экспертов идут разговоры о том, кто же выиграет «Золотой мяч» в 2024 году. Впереди два самых крупных континентальных турнира – чемпионат Европы и Кубок Америки – но прямо сейчас есть ощущение, что «Золотой мяч» может выиграть кто-то из игроков «Реала». Мадридцы в сезоне 2023/2024 уверенно выиграли чемпионат Испании и завоевали трофей Лиги чемпионов.

Эксперты из Bet365 считают, что только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч». Они даже просчитали шансы каждого игрока в этой пятёрке:

Винисиус Жуниор – 61%, Джуд Беллингем – 23%, Килиан Мбаппе – 7%, Тони Кроос – 6%, Гарри Кейн – 3%.

Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Тони Кроос Золотой Мяч Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
05 Июня 2024 в 18:35
Этот ,,приз,, принесет раздор в ряды Реала , я более чем уверен что у губастого договопенность с хорьком , благо тактика и техника по штамповке ,, лючшего,, уже не один год испробовано на криштиану .
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