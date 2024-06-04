Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Клопп рассказал, почему отказался прокомментировать финал Лиги чемпионов

04 Июня 2024 • 18:32 Комментировать

Юргену Клоппу, бывшему главному тренеру дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» недавно предложили прокомментировать финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В поединке сошлись «Боруссия» и мадридский «Реал».

Но, как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Юрген отказал по одной простой причине.

«Эдин Терзич всегда был рядом и поддерживал мою «Боруссию», поэтому я как болельщик собираюсь поддержать его команду», - пишет источник.

И действительно, Клопп был непосредственно на «Уэмбли» в том вечернем матче 1 июня.

Отмечается, что за комментирование финального матча Клоппу предлагали неплохие деньги, однако даже это не сподвигло его принять предложение.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юрген Клопп
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Вратарь «Реала» Куртуа раскрыл слова Анчелотти в перерыве финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
Спортивные новости
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
18:32 · Лига чемпионов
Клопп рассказал, почему отказался прокомментировать финал Лиги чемпионов
07:54 · Лига чемпионов
По итогам финала «Реал» - «Боруссия» будут судить трёх человек
02:40 · Испания. Ла Лига
Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» 1
03 Июня
17:45 · Испания. Ла Лига
Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта
15:19 · Германия. Бундеслига
Санчо сделал заявление
14:58 · Лига чемпионов
УЕФА показал сборную сезона Лиги чемпионов – в ней 8 игроков «Реала» и «Боруссии»
14:42 · Лига чемпионов
Ровно 65 лет назад «Реал» выиграл четвёртый кубок европейских чемпионов
14:37 · Лига чемпионов
УЕФА назвал лучший гол сезона Лиги чемпионов
14:13 · Лига чемпионов
Беллингем выиграл приз по итогам сезона Лиги чемпионов
14:08 · Лига чемпионов
Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
14:00 · Лига чемпионов
УЕФА назвал имя лучшего игрока сезона Лиги чемпионов 1
12:10 · Лига чемпионов
Булыкин: «Мбаппе сейчас перейдёт в «Реал», и у команды снова будут «реальные» победы в Лиге чемпионов» 2 эксклюзив
08:36 · Испания. Ла Лига
Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории
07:41 · Испания. Ла Лига
Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов 2
07:22 · Лига чемпионов
Нападающий «Реала» Винисиус едва не повторил рекорд Месси
Все новости
Рекомендуем