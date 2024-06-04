Клопп рассказал, почему отказался прокомментировать финал Лиги чемпионов

Юргену Клоппу, бывшему главному тренеру дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» недавно предложили прокомментировать финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В поединке сошлись «Боруссия» и мадридский «Реал».

Но, как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Юрген отказал по одной простой причине.

«Эдин Терзич всегда был рядом и поддерживал мою «Боруссию», поэтому я как болельщик собираюсь поддержать его команду», - пишет источник.

И действительно, Клопп был непосредственно на «Уэмбли» в том вечернем матче 1 июня.

Отмечается, что за комментирование финального матча Клоппу предлагали неплохие деньги, однако даже это не сподвигло его принять предложение.