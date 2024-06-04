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Лига чемпионов

По итогам финала «Реал» - «Боруссия» будут судить трёх человек

04 Июня 2024 • 07:54 Комментировать

Трое человек, выбежавших на поле во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА, предстанут перед судом. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как сообщает источник, нарушителям порядка предъявлены обвинения. Полиция Лондона отрапортовала, что трое человек окажутся в суде в ближайшее время.

Напомним, что на старте финала между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» на поле прорвались несколько болельщиков, которые пытались сделать фотографии с игроками и просто убегали от стюардов.

Матч завершился победой «сливочных» со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
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