Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован обновлённый рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Произошло это спустя два дня после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

На первом месте рейтинга остаётся нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Именно бразильца считают фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду. На второй строке остался Джуд Беллингем.

В топ-3 поднялся ещё один представитель «Реала» - полузащитник Тони Кроос. Килиан Мбаппе опустился на четвёртое место. Также в топ-10 входят Фил Фоден, Гарри Кейн, Флориан Вирц, Родри, Родриго и Антонио Рюдигер.

Шансы Лионеля Месси на девятый «Золотой мяч» выросли – аргентинец поднялся с 16-й позиции рейтинга на 15-ю.

Перес хочет, чтобы только игроки «Реала» попали на подиум «Золотого мяча»