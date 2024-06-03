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Лига чемпионов

Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли

03 Июня 2024 • 15:52 Комментировать (1)

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован обновлённый рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Произошло это спустя два дня после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

На первом месте рейтинга остаётся нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Именно бразильца считают фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду. На второй строке остался Джуд Беллингем.

В топ-3 поднялся ещё один представитель «Реала» - полузащитник Тони Кроос. Килиан Мбаппе опустился на четвёртое место. Также в топ-10 входят Фил Фоден, Гарри Кейн, Флориан Вирц, Родри, Родриго и Антонио Рюдигер.

Шансы Лионеля Месси на девятый «Золотой мяч» выросли – аргентинец поднялся с 16-й позиции рейтинга на 15-ю.  

Перес хочет, чтобы только игроки «Реала» попали на подиум «Золотого мяча»

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
03 Июня 2024 в 15:55
ай шмецый-давай.. 12 зм не за гарами - вини ты спакойняк как снейдера на обе лапацки уложышь.. А-ха-ха-ха! )))
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