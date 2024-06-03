УЕФА показал сборную сезона Лиги чемпионов – в ней 8 игроков «Реала» и «Боруссии»

Пресс-служба УЕФА составила символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов. Она выглядит таким образом:

Кобель («Боруссия») – Карвахаль («Реал»), Рюдигер («Реал»), Хуммельс («Боруссия»), Матсен («Боруссия») – Забитцер («Боруссия»), Витинья («ПСЖ»), Беллингем («Реал») – Фоден («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Кейн («Бавария).

Как видим, сразу восемь футболистов символической сборной представляют финалистов – «Реал» и «Боруссию». В решающей битве за трофей мадридцы отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами голов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.