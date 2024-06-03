Ровно 65 лет назад «Реал» выиграл четвёртый кубок европейских чемпионов

Ровно 65 лет назад, 3 июня 1959 года, в Штутгарте проходил финальный матч Кубка европейских чемпионов. В решающей битве за трофей тогда лицом к лицу сошлись испанский «Реал» и французский «Реймс».

Финальный матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Энрике Матеос и Альфредо ди Стефано.

В тот вечер «Реал» выиграл кубок европейских чемпионов четвёртый раз в истории. На сегодняшний же день мадридцы имеют 15 таких трофеев, что является рекордом. В субботу «сливочные» завоевали 15-й титул, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» с результатом 2:0.

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