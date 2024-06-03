УЕФА назвал лучший гол сезона Лиги чемпионов

УЕФА определил лучший гол завершившегося сезона Лиги чемпионов. Лучшим был признан гол «Реала» в ворота «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала. Речь идёт о голе уругвайского полузащитника Федерико Вальверде. В завершении той атаки Винисиус от левого угла штрафной сделал передачу верхом на противоположный край штрафной, откуда Вальверде эффектно пробил в касание с лёта – мяч попал точно в дальний угол. Вратарь Эдерсон даже не прыгнул. Тот матч завершился со счётом 3:3.

Напомним, то в субботу «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.