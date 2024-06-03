Беллингем выиграл приз по итогам сезона Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим молодым игроком сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В 11 матчах последнего розыгрыша Лиги чемпионов 20-летний Беллингем записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» на поле «Уэмбли» со счётом 2:0. Джуд Беллингем отметился результативной передачей на Винисиуса Жуниора в моменте со вторым голом.

Отметим, то лучшим игроком сезона Лиги чемпионов был признан Винисиус Жуниор.