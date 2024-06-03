Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других футбольных клубов.

«Мы не проигрываем финалы», - остро ответил Кроос CBS Sport.

Кстати, «Реал» в последний раз проигрывал финал Лиги чемпионов (тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов) очень давно – в далёком 1981 году.

Тони Кроос в своей карьере шесть раз выигрывал Лигу чемпионов – один раз с «Баварией» и пять раз с «Реалом». Из мюнхенского клуба в мадридский полузащитник переходил десять лет назад – летом 2014-го.

Напомним, что недавно 34-летний Кроос объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы.