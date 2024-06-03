УЕФА назвал имя лучшего игрока сезона Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала имя лучшего футболиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов. Награду выиграл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

В Лиге чемпионов сезона 2023/2024 Винисиус провёл десять матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Винисиус стал автором второго гола – бразилец отличился на 83-й минуте.

Отметим, что «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз в истории, что является рекордом.