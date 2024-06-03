Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Я считаю, что Винисиус был одним из самых недооценённых футболистов прессой. Первый год-два его критиковали, когда он транжирил моменты. Но ещё тогда был виден потенциал у парня, а потом, когда они с Бензема начали разрывать всю Лигу чемпионов, стало понятно, что Винисиус заслуживает большего.

Ясно, что в претендентах будут Холанн, Мбаппе. Но огромный плюс для Винисиуса - это победа «Реала» в Лиге чемпионов», — сказал Мостовой.