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Александр Мостовой назвал фаворита на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов эксклюзив

03 Июня 2024 • 11:15 Комментировать

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Я считаю, что Винисиус был одним из самых недооценённых футболистов прессой. Первый год-два его критиковали, когда он транжирил моменты. Но ещё тогда был виден потенциал у парня, а потом, когда они с Бензема начали разрывать всю Лигу чемпионов, стало понятно, что Винисиус заслуживает большего.

Ясно, что в претендентах будут Холанн, Мбаппе. Но огромный плюс для Винисиуса - это победа «Реала» в Лиге чемпионов», — сказал Мостовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Мостовой Лига Чемпионов Винисиус Жуниор ещё теги
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