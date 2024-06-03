Нападающий «Реала» Винисиус едва не повторил рекорд Месси

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор помог своей команде победить дортмундскую «Боруссию» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского гранда. В активе бразильца один из забитых мячей.

По ходу решающего матча Винисиус сделал восемь успешных обводок. Это самое большое количество успешного дриблинга в финале Лиги чемпионов с сезона-2014/2015. Тогда аргентинец Лионель Месси десять раз обыграл соперников во время матча «Барселоны» и «Ювентуса».

В текущем сезоне Жуниор принял участие в 39 поединках «Реала», забил 24 мяча и сделал девять голевых передач.