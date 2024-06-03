Начо: «Реал» – король Европы и мира»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился эмоциями во время празднования с фанатами.

В субботу «сливочные» стали 15-кратными победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). Сегодня команда празднует триумф в Мадриде со своими болельщиками.

«Невероятный сезон, невероятный стадион, – высказывается защитник, произнося речь на «Сантьяго Бернабеу». – Я очень горжусь командой и болельщиками. Для нас это был сезон мечты, мы усердно работали ради таких вечеров, как этот, как вчерашний. 15 кубков. Мы – короли Европы и мира. Hala Madrid!» – передаёт Madrid Zone слова Начо.